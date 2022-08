Grupo de gestão da floresta com mandato alargado até ao final deste ano

O Executivo decidiu alterar a constituição e os prazos do grupo de trabalho para as propriedades rústicas, permitindo que a entrega de dois relatórios seja feita mais tarde do que o previsto. Estava definido haver conclusões finais até 31 de março de 2022. Agora, o Governo prorroga o prazo até ao final do ano. Só, nessa altura, haverá novidades sobre a gestão daquele tipo de terrenos.

O objetivo do grupo de trabalho é "realizar um diagnóstico" dos constrangimentos e desafios na comunhão de direitos, na realização de inventários e na fragmentação das propriedades rústicas. Terão de definir, também, objetivos e metas e "elaborar anteprojetos legislativos" sobre o tema.

Novos mecanismos

Dos dois relatórios intercalares, só um foi entregue. O grupo de trabalho terá de entregar outro até 31 de outubro de 2022, "onde deverá constar os trabalhos desenvolvidos até à data, a proposta de trabalhos a desenvolver e as metas a atingir no período seguinte", lê-se no despacho do Governo, publicado esta segunda-feira em Diário da República. O relatório final é entregue até 31 de dezembro deste ano.

Além disso, com o novo Governo, que tomou posse no final de março, houve a entrada de novas figuras no grupo de trabalho, nomeadamente técnicos especialistas e adjuntos dos atuais secretários de Estado.

Em janeiro de 2019, o Conselho de Ministros reconheceu "a necessidade de reforçar os mecanismos jurídicos e fiscais que incentivem o redimensionamento e a concentração da propriedade rústica". O Executivo diz que a fragmentação é crítica para "gestão ativa dos territórios", sobretudo face à prevenção dos incêndios florestais.