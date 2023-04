Grupo Vita vai tratar vítimas de abusos na Igreja e reabilitar agressores 

O número (915090000) criado para a receção de denúncias de abusos sexuais ou pedidos de ajuda vai ser ativado a partir de 22 de maio. O grupo Vita, criado pela Conferência Episcopal mas que vai funcionar de forma autónoma em relação à Igreja, pretende disponibilizar apoio psicológico ou psiquiátrico a vítimas de abusos e a agressores.

O grupo vai criar uma bolsa de profissionais, testar um programa de prevenção primário e publicar um manual de prevenção de situações de abuso sexual de crianças e adultos vulneráveis na Igreja. O grupo Vita vai divulgar relatórios semestrais, sendo o primeiro divulgado em dezembro, revelou esta quarta-feira a coordenadora Rute Agulhas.

As vítimas são o foco prioritário mas evitar reincidências ou prevenir novos abusos também são prioridades. Assim, também será prestado apoio psicoterapêutico a agressores com vista à sua possível reabilitação e até reintegração, explicou o professor Ricardo Barroso.

As denúncias ou pedidos de ajuda também podem ser enviados por email (geral@grupovita.pt). O grupo pretende ainda criar parcerias com serviços de apoio domiciliário, por exemplo, para a divulgação do apoio.

O atendimento pode ser presencial ou online, inicialmente pelos seis membros do grupo. Apoio jurídico ou social também pode ser prestado.

Consultas no SNS

Rute Agulhas, coordenadora do grupo Vita, revelou que recebeu de Daniel Sampaio, que integrou a comissão independente, a proposta de acompanhamento das vítimas de abusos na Igreja ser feito em unidades do Serviço Nacional de Saúde. A psicóloga referiu esperar mais informação, mas o grupo considera não ser a melhor resposta, até porque iria priorizar estas vítimas em detrimento de outras que nalguns casos esperam por uma consulta "há meses".

O grupo Vita, explicou Rute Agulhas, está "disponível" para as vitimas que denunciaram casos de abusos à comissão independente, com a qual pretende reunir.