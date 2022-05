Grupos vulneráveis devem ter "acesso prioritário" à saúde

A ex-ministra da Saúde Ana Jorge defendeu, este sábado de manhã, em Braga, que os grupos mais vulneráveis tenham prioridade no acesso aos cuidados de saúde.

A atual responsável pela Cruz Vermelha Portuguesa participou no congresso organizado pela Rede Nacional Anti-Pobreza sobre o acesso dos mais desfavorecidos aos cuidados de saúde. "É preciso definir e identificar os grupos mais vulneráveis e dar-lhes acesso prioritário porque a pobreza é o principal determinante da saúde ou da falta dela", referiu.

O "Acesso à Saúde no Combate à Pobreza e Desigualdade" juntou na Escola de Saúde da Universidade do Minho Ana Jorge, responsável pela Cruz Vermelha Portuguesa e ex-ministra da Saúde, Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, Teresa Costa Leão, do Conselho Nacional de Saúde, João Bessa, da Escola de Medicina da Universidade do Minho e Francisco Rico, do Conselho Nacional de Cidadãos, para celebrar os 30 anos da Rede Nacional Anti Pobreza (EAPN) e para debater formas de tornar o acesso à saúde mais inclusivo. "A pobreza corrói e mata a democracia e paz social", afirmou o monsenhor Jardim Moreira, presidente da direção da EAPN Portugal.

A valorização do Serviço Nacional de Saúde (SNS), garantindo um serviço público de qualidade, gratuito e acessível a todos foi uma das nove medidas apresentadas hoje, em Braga, pela Rede Nacional Anti-Pobreza, para fomentar o acesso à saúde para as pessoas mais desfavorecidas. A aposta na intervenção precoce para o diagnóstico de doenças em crianças, permitindo assim reduzir as desigualdades na primeira infância, é outra das recomendações, seguida pelo desenvolvimento de um programa direcionado ao aumento da literacia na saúde. "Tudo começa na infância, com a educação. A própria iliteracia de que nos queixamos, também na saúde, começa quase no berço", afirmou Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos.

Do rol de propostas elaborado pelo Observatório Nacional de Luta Contra a Pobreza, consta ainda a necessidade de investimento em políticas promotoras de um envelhecimento ativo e saudável, e de um reforço no apoio aos cuidadores informais. A garantia de que todos os utentes tenham um médico de família, de acordo com a EAPN, vai favorecer sobretudo a população mais vulnerável. Para além de médico de família para todos, deverá também melhorar a acessibilidade dos cuidados de saúde em todo o território, bem como os cuidados de saúde mental. A última recomendação apela à valorização dos recursos humanos do SNS, nomeadamente dos médicos.