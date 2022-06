Guerra abrandou vinda de refugiados de outras origens

A guerra da Ucrânia, e consequente fluxo de migrantes, fez com que a chegada a Portugal de refugiados de outras origens abrandasse.

No ano passado, segundo a Secretaria de Estado da Igualdade e Migrações, entre janeiro e dezembro, o país acolheu 1238 beneficiários de proteção internacional, maioritariamente de 33 nacionalidades diferentes. Mas este ano, até à data, ainda só chegaram 156. Em contrapartida, desde outubro, Portugal já acolheu quase 43 mil pessoas que fugiram da guerra da Ucrânia. Hoje, comemora-se o Dia Mundial do Refugiado.

Desde o início da crise migratória na Europa, em 2015, Portugal acolheu, até hoje, 4127 beneficiários de proteção internacional, ao abrigo de diferentes programas. Entre as nacionalidades com maior número de refugiados estão os sírios, iraquianos, eritreus, sudaneses, sudaneses do Sul, somalianos, nigerianos, apátridas, malianos e afegãos.