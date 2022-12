"Guerra", "inflação" e "urgências" lideram votação da Palavra do Ano 2022

JN Hoje às 19:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A iniciativa, que se prolonga até ao dia 31 de dezembro, soma mais de 25 mil votos. A palavra vencedora será conhecida no arranque de janeiro.

As palavras "guerra", "inflação" e "urgências" lideram a votação para a Palavra do Ano 2022, anunciou esta quarta-feira a Porto Editora, que promove a iniciativa.

A lista, disponível para votação até 31 de dezembro, fica completa com as palavras "abusos", "ciberataque", "energia", "juros", "nuclear", "rainha" e "seca". Mais de 25 mil pessoas já votaram. A expressão vencedora será conhecida no início de janeiro.

PUB

"A lista das dez candidatas permite traçar um retrato dos acontecimentos que marcaram a vida coletiva do país e é o resultado de mais de 7 mil sugestões de palavras recebidas no site da iniciativa, ao longo do ano, das pesquisas dos utilizadores feitas no Dicionário da Língua Portuguesa em www.infopedia.pt e do trabalho permanente de observação e acompanhamento da realidade da língua portuguesa", explicou, em comunicado, a Porto Editora.

De recordar que, em 2021, a Palavra do Ano foi "vacina", escolhida por 15 mil portugueses, cerca de 45% dos votos. Nas votações anteriores destacaram-se "saudade" (2020), "violência doméstica (2019), "enfermeiro" (2018), "incêndios" (2017), "geringonça" (2016), "refugiado" (2015), "corrupção" (2014), "bombeiro" (2013), "entroikado" (2012), "austeridade" (2011), "vuvuzela" (2010) e "esmiuçar" (2009).