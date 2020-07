Guillherme Costa: "Quando há uma crise, o Norte é sempre muito importante"

Erika Nunes Hoje às 16:58 Facebook

O economista Guilherme Costa divide Portugal em duas macroregiões e pede estratégia distinta para o Noroeste industrial.

Portugal deve abandonar o modelo macrocéfalo da economia que coloca Lisboa e Vale do Tejo no centro das estratégias e assumir um modelo de país dividido em dois: o centro político e a região Noroeste industrializada, defende o economista Guilherme Costa. Braga, Porto e Aveiro precisam deixar de ser "muito importantes quando há uma crise e voltar à condição de região quando está tudo bem".

"A grande desvantagem desta macroregião é a distância do poder do Estado e do poder da Finança", apontou Guilherme Costa, que propôs duas soluções.

"Temos de criar centros de inteligência económica que, juntamente com as empresas, definam estratégias para o crescimento", enunciou. "E precisamos de operadores financeiros na região. Precisamos criar sociedades de desenvolvimento industrial, cinco ou seis, e bastava todo o dinheiro que vamos meter na TAP para financiá-las, atraindo também investidores privados", sugeriu o economista.

Guilherme Costa participa na conferência JN ""Os Caminhos da Recuperação Económica em Portugal: Hipóteses a Norte", a decorrer esta sexta-feira, no Rivoli, no Porto.