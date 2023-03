Guimarães: Paróquias de Serzedo e Calvos incrédulas com afastamento de padre

O sacerdote, de 44 anos, afastado das paróquias de Serzedo e Calvos tinha sido nomeado para as duas paróquias de Guimarães, em julho de 2018. Anteriormente, o pároco foi responsável pelas paróquias de Terras do Bouro, Brufe, Gondoriz, Cibões, Chorense e Valdreu. A freguesia está incrédula, mas deixa nas mãos da Justiça apurar a veracidade das suspeitas de abusos.

O Arcebispo de Braga decidiu, na passada quinta-feira, afastar da atividade paroquial o padre Albino Fernandes Meireles, até aqui colocado nas paróquias de Serzedo e Calvos, no arciprestado de Guimarães e Vizela, cujo nome consta da lista elaborada pela Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais na Igreja católica portuguesa. O sacerdote, de 44 anos, foi nomeado para as duas paróquias de Guimarães, em julho de 2018. Anteriormente o pároco foi responsável pelas paróquias de Terras do Bouro, Brufe, Gondoriz, Cibões, Chorense e Valdreu.

A população de Serzedo e Calvos, duas freguesias com cerca de 2300 habitantes, mostra-se, maioritariamente surpreendida e incrédula relativamente ao afastamento do padre, por fazer parte da lista de suspeitos de pedofilia, elaborada pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica. "Os cidadãos de Serzedo não estão a julgar o senhor padre. A justiça é que tem o direito e o dever de o fazer. Vamos aguardar os resultados da justiça", pede Flora Sousa. "Deus o proteja desta mentira que levantaram", acrescenta Raquel Costa.