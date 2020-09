Guimarães recomenda uso de máscaras na rua após subida de casos

Delfim Machado Hoje às 08:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O aumento exponencial do número de pessoas infetadas com covid-19 em Guimarães, na última semana, levou a que a Câmara Municipal emitisse a recomendação de uso de máscara na rua.

Guimarães é o concelho do Norte onde se registaram mais casos na primeira semana do mês. Com 108 positivos em apenas sete dias, é também o terceiro município com mais casos novos no país, só superado por Lisboa (208) e Sintra (207), que têm mais população.

"Aconselhamos e recomendamos que se use máscara no espaço público, e pedimos até às autoridades do Governo que transformem esta recomendação, que é pedagógica, em obrigatoriedade legal", disse Domingos Bragança, presidente da Câmara, que reuniu a Comissão Municipal de Proteção Civil na segunda-feira.