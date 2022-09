Gulbenkian aumenta de 85 para 500 as bolsas de mérito no Superior

Diana Ferreira Hoje às 21:40 Facebook

A Fundação Calouste Gulbenkian tem 500 novas bolsas de mérito para alunos do ensino superior com média igual ou superior a 17 valores e com poucos recursos financeiros. As bolsas representam um investimento de cerca de um milhão de euros de despesa anual.

No ano letivo de 2021/22, a Gulbenkian já tinha atribuído cerca de 85 bolsas de mérito a jovens estudantes com dificuldades económicas e com elevada qualificação escolar. Para o ano letivo 2022/23 o número de novas bolsas aumentou para 500, tendo como objetivo distinguir o mérito, dar estabilidade financeira e dar melhores condições ao desempenho escolar.

O período de candidaturas decorre de 1 a 24 de outubro, sendo elegíveis os alunos colocados numa instituição de ensino portuguesa, através do concurso nacional de acesso, com média igual ou superior a 17 valores. É ainda necessário o comprovativo de candidatura à bolsa de ação social da Direção Geral do Ensino Superior (DGES) e que tenham um rendimento anual per capita até 12 mil euros.

Abrange Erasmus

O valor destinado a cada estudante selecionado é de dois mil euros por ano letivo, havendo a possibilidade de renovar até à conclusão de mestrado, sendo necessário o pedido de renovação até 10 de setembro de cada ano, através de um formulário online. Há ainda um apoio adicional para alunos de Erasmus ou programas semelhantes no mesmo valor (dois mil euros).

Os estudantes selecionados estão sujeitos à suspensão ou cancelamento da bolsa caso não respeitem as obrigações previstas no regulamento. E os alunos que já sejam titulares de cursos de ensino superior não poderão ser abrangidos por este apoio.

O concurso está disponível no site da Gulbenkian, onde o candidato deverá preencher o formulário. A bolsas de mérito são complementares e poderão ainda ser acumuladas com a bolsa de estudo atribuída no âmbito da DGES.