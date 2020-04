Gulbenkian dá 1,2 milhões para ajudar idosos

Hermana Cruz Hoje às 16:29 Facebook

Projeto da fundação vai reforçar os serviços de 69 instituições sociais de todos os pontos do país.

Dez utentes pode parecer pouco. Mas para uma pequena instituição de uma aldeia ainda mais pequena, Póvoas e Meadas (em Castelo de Vide), começava já a ser complicado prestar-lhes apoio domiciliário. Agora, até vai ser possível comprar um sistema informático para que os idosos possam interagir com a família ou ter aulas de ginástica.

O Lar de Terceira Idade Nossa Senhora da Graça de Póvoas e Meadas, em Castelo de Vide, foi uma das 69 instituições que conquistaram, em concurso, um apoio da Fundação Gulbenkian, destinado a instituições que prestam assistência à população mais idosa. No total, o projeto Gulbenkian Cuida, coordenado pelo antigo comissário europeu Carlos Moedas, vai distribuir 1,2 milhões de euros por instituições sociais de todos os pontos do país.

"Estávamos a sentir uma grande dificuldade em chegar às pessoas que eram do nosso centro de dia e agora estão em apoio domiciliário", admite Susana Simão, diretora técnica do lar, adiantando que, com o subsídio da Gulbenkian, será reforçada a equipa de apoio domiciliário, com mais dois elementos, e será adquirido um sistema informático para que os utentes possam ter aulas de ginástica geriátrica. Um projeto que o lar pensa alargar à pequena aldeia onde se insere.

Por causa da emigração

Para tal, também será contratado pessoal técnico para ensinar os idosos a usar os tabletes, que serão adquiridos a uma empresa do Norte do país. "São de fácil uso e vão permitir também que os idosos venham a interagir com as suas famílias", destaca Susana Simão.

O mesmo vai acontecer com os utentes da Cediara, uma associação de Ribeira de Fráguas, em Albergaria-a-Velha. "Os idosos, na sua maior parte, estão sozinhos porque a família viu-se obrigada a emigrar", explica a diretora técnica, Susana Henriques, adiantando que o programa da Gulbenkian vai servir para reforçar o apoio psicológico, a ajuda com alimentação e medicação, além do transporte. São mais de 30 os utentes que vão ser beneficiados.

"Foram escolhidos projetos promovidos por diferentes tipos de organizações. O tipo de apoio será igualmente diversificado, contemplando as componentes fundamentais de serviço de apoio domiciliário, mas também atividades como monitorização de indicadores de saúde, apoio psicológico, estimulação física ou teleassistência", informa a fundação.