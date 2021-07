Gulbenkian e INSA assinam parceria para continuar a estudar o vírus

Rui Abreu Hoje às 16:33 Facebook

A Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) formalizaram esta quarta-feira uma parceria que visa a "melhoria da caracterização genética do SARS-CoV-2". Este trabalho conjunto já permitiu a "sequenciação de milhares de amostras do SARS-CoV-2 e tem-se revelado essencial na intervenção e definição de políticas de contenção da atual pandemia".

As duas instituições, o INSa e o Instituto Gulbenkian da Saúde (IGC), vão continuar a investigar a evolução do vírus e a resposta do sistema imunitário. Neste momento, o IGC já está a acompanhar 1800 pessoas que foram vacinadas. Estes dados serão integrados numa amostra mais alargada que o INSA está a desenvolver e que, posteriormente, será reportada às entidades europeias.

A colaboração entre as duas instituições não é uma novidade. Desde abril de 2020, praticamente no início da pandemia, que a FCG e o INSA colaboram no estudo da diversidade genética do coronavírus, responsável pela covid-19, mas só agora esse trabalho conjunto é formalizado.

Ao longo desse período, o IGC analisou cerca de duas mil amostras, entre as mais de 12 mil sequenciações recolhidas pelo INSA e é, em parte, esse trabalho que vai ser continuado, mas não se esgota aí.

Ligar a ciência à saúde

Para a presidente da Fundação Gulbenkian, Isabel Mota, citada em comunicado, esta parceria "consiste na colaboração reforçada entre instituições científicas, e que permitiu a aceleração das descobertas necessárias ao início do controle da mortalidade por covid-19, numa demonstração evidente da ligação entre a ciência e a saúde".

Segundo Fernando de Almeida, presidente do Conselho Diretivo do INSA, o resultado deste protocolo permitirá "um apoio mais robusto e atempado à tomada de decisão em Saúde Pública".

A cooperação entre o IGC e o INSA prevê também outras "iniciativas de caráter científico e clínico, designadamente na identificação, proteção e potencial exploração de inovações tecnológicas e de conhecimento científico, na formação pós-graduada e em estágios, e na publicação de trabalhos científicos".