Há 119 mortes por Covid-19 em Portugal e 5962 infetados

Mariana Albuquerque Hoje às 12:24, atualizado às 13:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O número de casos de Covid-19 em Portugal subiu, este domingo, de 5170 para 5962, num aumento de 792 infetados. Há 119 vítimas mortais. Mais 49 pessoas nos cuidados intensivos nas últimas 24 horas.

De acordo com o boletim da situação epidemiológica no país divulgado este domingo pela Direção-Geral da Saúde, o número de infetados com o novo coronavírus aumentou para 5962, dos quais 486 estão internados e 138 em cuidados intensivos (mais 49 do que no sábado). Pelo segundo dia consecutivo, o número de recuperados mantém-se em 43.

A aguardar resultado laboratorial estão ainda 5508 casos suspeitos e 17.785 estão sob vigilância das autoridades de saúde. Desde o início da pandemia em Portugal, houve mais de 38 mil suspeitas.

O número de óbitos registou um aumento de 19 (no sábado tinha sido de 24), de 100 para 119 mortes: 61 registaram-se no Norte, onde há 3550 casos de infeção, 28 na Grande Lisboa (1478 infetados), 28 na região Centro (709 infetados) e duas no Algarve (108 infetados). De referir, contudo, que a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve confirma uma terceira morte na região. Trata-se de um homem de nacionalidade britânica, com mais de 70 anos, residente em Lagoa.

Na zona do Alentejo contabilizam-se 41 infetados. Madeira e Açores continuam também sem mortos registados, com 43 e 33 casos de infeção, respetivamente.

No total de casos confirmados há 1190 idosos com mais de 70 anos e 64 crianças com menos de 10.

O concelho de Lisboa (594) continuar a liderar, este domingo, a tabela da caracterização demográfica dos casos confirmados, seguindo-se Porto (417), Gaia (351), Maia (296), Matosinhos (254) e Gondomar (242).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou este domingo que a criança de 14 anos que faleceu no Hospital da Feira estava infetada com o novo coronavírus. De sublinhar, contudo, que o rapaz sofria de psoríase, doença que pode debilitar o sistema imunitário.