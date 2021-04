Há 1,5 milhões de pessoas dos 65 aos 79 anos ainda por vacinar

Ana Gaspar Hoje às 10:03 Facebook

Twitter

Partilhar

DGS propõe priorização dos mais velhos por ordem decrescente. Doentes com patologias sem limite de idade.

Mais de um milhão e 511 mil pessoas entre os 65 e os 79 anos de idade devem começar a ser vacinadas contra a covid-19 na segunda fase do processo de imunização, previsto para a terceira semana de abril. A Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou, anteontem, que a Comissão Técnica da Vacinação propôs à task force "uma estratégia em dois braços, que correrá em paralelo". Segundo adiantou a DGS, serão vacinados os utentes por idades, "utilizando o critério de faixa etária decrescente", e as "pessoas com pelo menos uma das patologias identificadas para a fase dois, sem limite de idade".

Para já, o grupo de doenças consideradas como prioritárias ainda está a ser definido, bem como a estratificação pela qual os mais velhos começarão a ser chamados. Se será, por exemplo, com um intervalo de dois em dois ou de cinco em cinco anos.