Há 160 candidatos que já ganharam sem ir a votos

Maioria situa-se no interior até à Covilhã. Apesar de haver muitos independentes, grande parte das listas únicas concorre pelo PSD.

Há 160 candidatos a juntas de freguesia que não precisam de esperar até dia 26 para saber que ganharam as eleições autárquicas, já que foram os únicos a apresentar lista. Até aqui se notam os danos da desertificação do Interior, uma vez que um dos principais fatores para tantas candidaturas únicas é não haver cidadãos suficientes para organizar mais do que uma lista nas pequenas localidades.