Há 187 mortes por Covid-19 em Portugal. Mais de oito mil infetados

O número de casos de Covid-19 em Portugal subiu de 7443 para 8251 esta quarta-feira, com a taxa de crescimento de infetados a descer três pontos percentuais, para 10,9%. Há 187 vítimas mortais, mais 27 do que ontem.

Número de infetados (vermelho), óbitos (preto) e recuperados (verde)

De acordo com o boletim da situação epidemiológica no país divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, o número de infetados com o novo ​​​​​​​coronavírus aumentou 808 face a terça-feira, para 8251, dos quais 726 estão internados, 230 deles em cuidados intensivos. Apesar de a taxa de crescimento ter diminuído (ontem, tinha sido de 13,9%), o primeiro-ministro garantiu, esta quarta-feira de manhã, que "ainda estamos na fase de crescimento", embora num ritmo mais lento.

O número de mortos (187) registou um aumento bruto de 27 (mais 14,4%) face a segunda-feira, dia em que já tinha havido mais 20 óbitos do que no domingo. Do total de mortes, 95 registaram-se no Norte, onde há 4910 casos de infeção, 52 na região Centro (1043 infetados), 38 na Grande Lisboa (1998) e dois no Algarve (146). No Alentejo, nos Açores e na Madeira, sem vítimas mortais a registar, há 54, 52 e 48 doentes, respetivamente.

Do total de casos confirmados (que inclui 1768 idosos com mais de 70 anos), 530 foram importados de mais de 40 territórios estrangeiros, a maior parte de Espanha e França, tendo os restantes sido provocados por contágio dentro do país. Com mais do dobro dos casos da Grande Lisboa, o Norte continua a ser a região com maior aumento de casos (458 face a terça-feira), embora menor que o registado no balanço anterior. Mas é o concelho de Lisboa que tem mais infetados (546), seguindo-se o Porto, com 505, Gaia (387), Gondomar (337) e Maia (328). O número de casos por concelho baseia-se agora apenas nos dados do sistema SINAVE, correspondentes a 79% dos casos confirmados, depois de uma "duplicação da contagem" ter originado erros nos valores.

O número de doentes curados mantém-se nos 43 - situação que a DGS já explicou, admitindo que haverá sempre um "atraso" a reportar recuperados . A aguardar resultado laboratorial estão ainda quase cinco mil casos suspeitos e mais de 20 mil estão sob vigilância das autoridades de saúde. Desde o início da pandemia em Portugal, houve mais de 59 mil suspeitas.