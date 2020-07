Temido contradiz ministro das Infraestruturas sobre lotação dos transportes

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou esta sexta-feira que existem 206 surtos ativos de covid-19 em Portugal, sendo que 134 deles são na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT). Quanto à lotação dos transportes públicos, Temido não está de acordo com Pedro Nuno Santos e pede cautela.

Na conferência de imprensa de apresentação dos dados epidemiológicos do país, Marta Temido esclareceu que, neste momento, existem 206 surtos ativos: 41 na região Norte, 13 no Centro, 134 em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Alentejo e 13 no Algarve.

No passado dia 14 de julho, o indicador "Rt" geral - que avalia o risco de transmissão da doença - estava nos 0.96, indicando, de acordo com a ministra da Saúde, que "o valor de novos casos se mantém constante". No Norte, especificamente, o "Rt" é superior, de 1.04, pelo que é necessário monitorizar com atenção a situação das próximas semanas. Ainda assim, recordou Marta Temido, "este indicador só nos dá o risco de transmissão, não o número de casos novos".

"Não vejo motivo para alterar o que está definido" para os transportes públicos

Questionada face às declarações do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que admite acabar com as limitações à lotação dos transportes públicos, Temido realça que, apesar de não haver causalidade direta, não se pode aliviar a cautela e a preocupação.

"Sendo o transporte público um espaço onde se acumula um número significativo de pessoas num espaço fechado, naturalmente esse é um tema que nos suscita preocupação. As recomendações das autoridades de saúde têm um caráter evolutivo, mas neste momento não vejo motivo para alterar o que está definido", defendeu.

Ventiladores chineses com falhas recebidos no Algarve "foram doados"

Em relação aos 30 ventiladores recebidos no Algarve que apresentam falhas técnicas, a ministra da Saúde informou que os equipamentos "foram uma doação".

Desde março - quando as autoridades de saúde identificaram um conjunto de mais de 1100 ventiladores disponíveis no SNS para combater a covid-19 - houve um acréscimo de 1743 destes equipamentos.

Surtos em Sintra, Torres Vedras e Bragança

Também presente na conferência de imprensa, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, fez um ponto de situação relativamente a quatro surtos específicos. Na Congregação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena, em Sintra, há 15 casos positivos de covid-19.

Face a um surto registado num hipermercado de Torres Vedras, 148 pessoas "estiveram expostas" e há registo de seis infetados com o novo coronavírus.

Entre os tripulantes de um navio em reparação na Lisnave e os trabalhadores do estaleiro "temos 11 positivos", informou Graça Freitas, acrescentando que foram testadas, pelo menos, 103 pessoas.

Por fim, na GNR de Bragança há 56 casos de infeção por SARS-CoV-2, tendo sido feitos 168 testes.

Pico de calor associado ao aumento da mortalidade em julho

"Em julho, a partir do dia 5, houve algum incremento na mortalidade (sem ser covid) que se continua a verificar. Até ao dia 14 houve mais 388 óbitos e no dia 15 e 16 também tivemos aumento em relação ao período homólogo", confirmou Graça Freitas, associando os números ao pico de calor que se tem sentido.

"Estamos num período de calor intenso, que não permite o arejamento das habitações, e estes períodos estão sempre associados a maior morbilidade", frisou, acrescentando que as vítimas são sobretudo pessoas "acima dos 85 anos". A diretora-geral da Saúde aproveitou, assim, para reforçar o alerta feito há dias, aconselhando os cidadãos a procurarem ambientes frescos e a apostarem na ingestão de líquidos "mesmo sem sede".