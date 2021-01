Há 25 concelhos com risco extremamente elevado de contágio

JN Hoje às 15:09, atualizado às 15:29 Facebook

Segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS), há 25 concelhos com risco extremamente elevado de transmissão do novo coronavírus. Mora e Mourão lideram a lista.

Esta segunda-feira, a DGS revelou a classificação dos concelhos tendo em conta a taxa de incidência de casos acumulados entre 14 de dezembro e 27 de dezembro e há 25 municípios com número de contágios superior a 960 por 100 mil habitantes, menos um em relação aos dados anteriores.

Mora (2682/100 mil) e Mourão (3388/100 mil) estão no topo da lista com a taxa de incidência mais alta.

No boletim de 28 de dezembro (o último com estes dados revelados semanalmente), Mourão já se destacava por uma elevada taxa de incidência de casos, tendo agora registado uma subida ao passar de 2286 casos acumulados para 3388.

Na fasquia dos mil contágios estão Alfândega da Fé (1231/100 mil), Armamar (1317/100 mil), Crato (1023/100 mil), Esposende (1036/100 mil), Figueiró dos Vinhos (1347/100 mil), Gavião (1257/100 mil), Macedo de Cavaleiros (1454/100 mil), Mangualde (1135/100 mil), Marvão (1265/100 mil), Montalegre (1234/100 mil), Nisa (1815/100 mil), Penamacor (1009/100 mil), Ponte da Barca (1163/100 mil), Tabuaço (1459/100 mil), Valpaços (1039/100 mil), Viana do Alentejo (1613/100 mil), Vidigueira (1942/100 mil) e Vimioso (1019/100 mil).

Com mais de 960 contágios surge Barcelos (989/100 mil), Idanha-a-Nova (982/100 mil), Mação (973/100 mil), Oliveira do Hospital (966/100 mil) e Peso da Régua (976/100 mil).

Vinte e nove concelhos registaram menos de 119 ocorrências por 100 mil habitantes. No boletim de 28 de dezembro eram 41 concelhos com estes valores.

Com zero casos de infeção estão nove concelhos: Alcoutim, Lajes das Flores, Lages do Pico, Santa Cruz das Flores, Barrancos, Arronches, Nordeste, S. Roque do Pico e Corvo.