Há 25 mil imigrantes sem visto de residência à espera de vaga do SEF

Sem autorização de residência, veem trabalhos negados e ficam impedidos de sair de Portugal. Renovações também não estão a ser feitas.

Há milhares de imigrantes que têm as suas vidas no "limbo" devido aos atrasos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Só trabalhadores que entregaram manifestações de interesse e que ainda esperam pela chamada para a entrevista que lhes permitirá obter a autorização de residência são 25 mil - números fornecidos ao JN pelo SEF. O prazo de espera médio está em dois anos. Para piorar a situação, os milhares que já têm autorização para residir em Portugal, mas necessitam de renová-la este mês, não estão a conseguir fazê-lo.

De acordo com o SEF, "aguardam vaga para agendamento cerca de 25 mil cidadãos estrangeiros com manifestação de interesse, na maioria nacionais do Brasil". Cynthia de Paula, presidente da Casa do Brasil de Lisboa, confirma que esse é "um dos problemas" atuais. "As pessoas chegam aqui desesperadas. O envio dos documentos para a manifestação de interesse é fácil. O problema vem depois, com a análise dos mesmos e o agendamento das entrevistas", explica. O SEF adianta que, "recentemente, foram notificados cerca de 4500 cidadãos estrangeiros, com manifestação de interesse submetido até 15 de outubro de 2020". Quem entregou depois dessa data ainda não foi chamado.