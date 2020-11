Há 253 ventiladores parados por falta de uma peça

Inês Schreck Hoje às 22:11 Facebook

Há 253 ventiladores comprados pelo Estado português para fazer face à pandemia que estão parados por falta de uma peça, admitiu a ministra da Saúde no Parlamento.

Em resposta a uma pergunta do deputado da Iniciativa Liberal, Cotrim Figueiredo, sobre a situação dos ventiladores que não estão em uso, Marta Temido precisou que são 253 os equipamentos que atualmente estão em testes nos Serviços de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH).

Em causa, adiantou, está a falta de um peça que "não veio de origem e que está a escassear no mercado internacional".

Na primeira fase da pandemia houve outros problemas com ventiladores comprados no estrangeiro, nomeadamente na China. Houve encomendas que chegaram com as instruções em chinês, impedindo a sua utilização pelos hospitais.

A ministra da Saúde está a ser ouvida, esta noite de quinta-feira, no Parlamento a propósito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2021.

A audição já leva cinco horas.