Há 29 concelhos acima do limite de risco

João Queiroz Hoje às 16:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O boletim divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) coloca 29 municípios na zona "laranja" da matriz de risco, pois acumulam incidências da covid-19 superiores a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Na lista estão os quatro concelhos que, na segunda-feira, vão voltar a estar sujeitos às regras que vigoravam no continente português no início do processo de desconfinamento: Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior. Nela incluem-se ainda os seis municípios que não prosseguem para a próxima fase de reabertura, mantendo as restrições atualmente em vigor (Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela), assim como os 13 concelhos a que António Costa pediu para estarem alerta, sob pena de não poderem avançar para a última fase do plano.

Na ilha de São Miguel, nos Açores, estão os dois únicos concelhos do país em situação de risco extremamente elevado, com mais de 960 casos por 100 mil habitantes: Nordeste e Vila Franca do Campo.

Seguem-se três concelhos em risco elevado, entre os 480 casos e os 959,9: Barrancos, Machico e Odemira. No patamar abaixo, entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes, estão Alandroal, Aljezur, Moura, Penela, Portimão, Resende e Rio Maior.

Há ainda 17 municípios que registam entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes. São eles: Albufeira, Almeirim, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Lagoa, nos Açores, Marinha Grande, Mêda, Miranda do Corvo, Miranda do Douro, Olhão, Paredes, Penalva do Castelo, Porto Moniz, Ribeira Grande, Valongo, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Famalicão.