Há 30 deputados eleitos em janeiro que já deixaram o Parlamento

Há 30 deputados que foram eleitos nas legislativas de janeiro e que já não estão no Parlamento. A grande maioria (27) é do PS, sendo que 24 saíram para o Governo - uns já integravam o Executivo anterior, como é o caso de Pedro Nuno Santos; outros foram a ministros pela primeira vez, como José Luís Carneiro, Ana Catarina Mendes e Fernando Medina.

João Matos Fernandes e Graça Fonseca, ex-ministros, não foram para o atual Governo e optaram por deixar o Parlamento. Além das saídas da bancada do PS, houve ainda duas na do PSD (uma delas foi a saída de Rui Rio) e uma na do PCP.

Dos 27 socialistas eleitos deputados que não estão no Parlamento, 12 foram convidados para ministros (sendo que oito deles já o eram, incluindo o próprio António Costa, que foi cabeça de lista por Lisboa) e 12 para secretários de Estado. Situações comuns e que se verificam em todas as legislaturas.