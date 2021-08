Há 31 concelhos com risco elevado ou muito elevado

A.M. Hoje às 15:33 Facebook

Dez por cento dos concelhos portugueses estão com níveis de incidência de covid-19 elevados ou muito elevados, tendo subido para sete os que somam mais de 960 casos de contágio por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes em 14 dias e para 24 os que apresentam uma incidência cumulativa nesse período entre os 480 e os 959,9 por 100 mil habitantes.

De acordo com o relatório da situação divulgado nesta sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde, que aponta 31 concelhos naquelas posições, os municípios com os números de casos mais elevados no período entre os dias 12 e 25 eram Marvão, no Alentejo, com 1838 infetados, seguido de Boticas, Trás-os-Montes, com 1441, e Mourão, também no Alentejo, com 1397).

No período anterior (entre dias 5 e 18), o número de concelhos em situação de risco muito elevado era de cinco e o de municípios em risco elevado era de onze. No novo relatório, Albufeira, Boticas, Lagos e Mourão mantêm a incidência superior a 960 contágios por 100 mil habitantes que já traziam da semana passada, juntando-se agora Marvão e Ribeira de Pena.

Entre os 24 concelhos no grupo de incidência 480-959,9 casos, destaca-se, pelo número de casos, Vila do Bispo, com 913, tendo descido dos 1360 no relatório anterior. Seguem-se os municípios de Portimão, com 890, Vila Pouca de Aguiar (843), Fronteira (813) e Arouca (747), que subiram a este grupo nesta semana.

Segundo o relatório diário da situação pandémica, no dia de quinta-feira a incidência cumulativa a 14 dias no território nacional era de 312,7 contágios por 100 mil habitantes e de 317,7 no continente.

Nas 24 horas desse dia, registaram-se mais 2370 casos confirmados e 14 óbitos, estando internados 675 doentes em enfermaria, mais cinco do que na véspera, e 144 em unidades de cuidados intensivos, menos seis.