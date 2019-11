Há 327 dentistas que trabalham cá dentro e lá fora

Inês Schreck Hoje às 13:22 Facebook

Dentistas portugueses partilham as semanas entre Portugal e o estrangeiro em busca de melhores remunerações. Mais de 1500 profissionais emigraram.

Há 327 dentistas a trabalhar em Portugal e no estrangeiro em simultâneo. Aproveitam as pontes aéreas e dividem as semanas ou meses entre Porto e Londres, Lisboa e Madrid ou outras cidades. Do total de médicos dentistas inscritos na respetiva ordem profissional, 13% trabalham exclusivamente no estrangeiro.

Os números sobre a emigração deste grupo profissional, relativos a 2018, são mais fidedignos do que os do passado porque resultam de um inquérito realizado pela Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) aos inscritos e já não dependem do número de certificados emitidos para que os dentistas possam exercer fora de Portugal e que, muitas vezes, acabam por não ser usados.