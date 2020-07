Há 34 surtos de covid-19 no país

JN Hoje às 20:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Neste momento, Portugal conta com 34 surtos de covid-19, adiantou esta sexta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, em conferência de imprensa.

Dos 34 surtos, 18 são na Administração Regional de Saúde do Norte, cinco na do Centro, outros cinco na do Alentejo e mais seis na do Algarve.

"Vamos ter, por isso, de continuar a empenhar o nosso melhor esforço para dar resposta a esta pandemia", reconheceu Marta Temido.

Exclusão de Portugal: "não há nada que justifique a decisão"

Questionada em relação à decisão do governo britânico de deixar Portugal de fora do corredor aéreo do Reino Unido, a ministra da Saúde afirmou que não encontra justificação para essa medida.

"Não há na situação epidemiológica portuguesa nada que justifique esta decisão", defendeu.