Há 344 surtos ativos de covid-19 em Portugal, maioria em Lisboa

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, fez uma leitura dos dados mais recentes da covid-19 em Portugal, sublinhando que "há 344 surtos ativos" da doença.

Na Região de Lisboa e Vale do Tejo, a mais afetada, estão ativos 142 surtos (41% do total), enquanto a Região Norte contabiliza 125 (36% do somatório nacional).

Na Região Centro há 35 casos ativos, enquanto Alentejo e Algarve somam 20 e 22, respetivamente, disse a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, durante a conferência conjunta da DGS e do Ministério da Saúde.

Graça Freitas sublinhou, ainda, que os números desta semana mostram uma estabilização na abrangência da doença, que atinge todas as faixas etárias adultas em proporções idênticas: 16% na faixa dos 20-29 anos; 17% na que vai até aos 39; 15% entre cidadãos com 40-49 anos e um pouco menos, 13%, no escalão seguinte.

Já faixa etária dos 60 aos 70 anos está, atualmente, com 15%, ligeiramente acima dos valores registados noutras semanas, que costumam rondar os 12 ou 13%, segundo a diretora-geral da Saúde.

Entre os mais velhos, aqueles com mais de 80 anos, a percentagem de infetados é mais baixa dos adultos, 9%, mas é a mais elevada quanto à mortalidade, representando 67% do total de óbitos a nível nacional.