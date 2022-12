Há 3600 famílias sem vaga nas creches do setor social

Inês Malhado Hoje às 14:53 Facebook

No mês de novembro 3600 famílias preencheram um formulário no site da Segurança Social no qual sinalizaram a falta de vaga para os filhos nas creches do setor social, revelou, esta quarta-feira, a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes. Existem ainda 78 mil vagas no setor social.

Ana Sofia Antunes, avançou, esta quarta-feira, que 3600 famílias já preencheram o formulário para "poderem ter uma vaga gratuita no setor privado", numa audição na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, a pedido do Bloco de Esquerda (BE) sobre a regulação das regras para assegurar a gratuitidade da alimentação às crianças em amas integradas no Instituto da Segurança Social (ISS). "Há ainda 78 mil vagas no setor social, junto das IPSS [instituições particulares de solidariedade social]", afirmou.

Segundo a secretária de Estado, até 30 de novembro estavam abrangidas 44258 mil crianças pela gratuitidade das creches do setor social, das quais 51% estão no 1.º e 2.º escalões de rendimento e 49% são bebés nascidos depois de 1 de setembro de 2021 . Ana Sofia Antunes aponta para um aumento de "mais 1377 crianças face ao mês anterior" e "um crescimento homólogo muito considerável", uma vez que no mês do ano anterior estavam abrangidas por esta medida cerca de 24 mil crianças.

O alargamento às creches do setor privado será feito a partir de dia 1 de janeiro, com 6 mil vagas extra. O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social prevê "uma bolsa de cresces do privado a abranger", através de "um acordo de adesão" com as IPSS interessadas, explica a secretária de Estado. O pagamento às instituições será feito pelo ISS a 15 de fevereiro de 2023, 45 dias depois de passarem admitir as crianças que não tiveram vaga no setor social.

"Junto das IPSS temos um potencial de crescimento junto deste setor, não apenas face à disponibilidade de salas existentes com as quais estamos a celebrar acordos, mas também face aos programas de alargamento de creches que foram sendo aprovados quer com o programa Pares 2, quer com o PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]", explicou a secretária de Estado.

Nas creches do setor privado, existem, neste momento, cerca de 17 mil crianças, "com um potencial de crescimento para 23 mil vagas", defendeu.

Ana Sofia Antunes adiantou que as autoridades têm solicitado ao setor social que atualize com regularidade as vagas que têm nas salas abrangidas pela gratuitidade para "ir vendo em que concelhos existe ainda disponibilidade em creches". Atualização que garantiu ter sido feita até ao passado dia 5 de dezembro.

Segundo a secretária de Estado, há, neste momento, 106.000 crianças inseridas em creches. "Temos uma taxa de cobertura de 53% das nossas crianças até aos três anos, o que está muito acima daquilo que é o valor médio na União Europeia, cuja taxa de cobertura média é de 32%", advertiu.

Recorde-se que no mês passado, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho avançou que em 2023 a gratuitidade irá abranger 70 mil crianças e 100 mil, em 2024.