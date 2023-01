Há 40 milhões por dia para gastar em fundos europeus

Delfim Machado Hoje às 07:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Todos concordam que o ano de 2023 é decisivo para o Portugal 2020 e para o PRR. Portugal tem de executar o dobro da verba de 2021.

O ano de 2023 vai bater o recorde de fundos europeus disponibilizados pela Comissão Europeia a Portugal. As instituições nacionais, Governo incluído, têm de gastar quase 15 mil milhões de euros, uma média de 40 milhões por dia, de fundos do Portugal 2020, Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e Portugal 2030. É o dobro do que o país executou em 2021 pelo que se percebem bem os avisos e a pressão do presidente da República.

O primeiro-ministro aludiu à necessidade da "pronta execução" dos fundos europeus, designadamente na ferrovia e na habitação, para apostar na "prata da casa" para a mini-remodelação que levou a cabo após a saída de Pedro Nuno Santos do Governo. E hoje mesmo começa, em Leiria, um "Roteiro PRR" que há-de realizar-se todas as semanas para mostrar onde estão a ser gastos os fundos.