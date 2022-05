Há 460 alunos candidatos a astronautas por um dia

Zulay Costa Hoje às 16:24 Facebook

A primeira fase do concurso Zero-G Portugal - Astronauta por um Dia teve 460 candidaturas, anunciou a Agência Espacial Portuguesa - Portugal Space. Dos alunos entre os 14 e os 18 anos que se inscreveram até dia 25 de abril, 237 são do sexo masculino e 223 do sexo feminino. O distrito de Lisboa é o mais representado, seguido do Porto e de Setúbal, mas houve candidaturas de todos os distritos do continente e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Para o diretor da Agência Espacial, Hugo André Costa, a "adesão fantástica" dos estudantes reflete "o seu interesse no Espaço, um setor em franco crescimento em Portugal e que cada vez mais atrai os nossos jovens".

"Cumprimos o objetivo de chegar a todo o país e também de termos um equilíbrio nas participações de rapazes e de raparigas, o que é indicador de que as raparigas cada vez mais demonstram o seu interesse nas áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática", aponta, por seu lado, a responsável pelos projetos de Educação da Portugal Space, Marta Gonçalves. Aproximar os jovens do Espaço pode contribuir-se para que as suas "decisões do futuro sigam o caminho nestas áreas de estudo, e, quem sabe no Espaço", referiu.

No próximo dia 9 os candidatos saberão se passaram à segunda fase do concurso. No final, 30 estudantes serão selecionados para realizarem o voo parabólico e viverem uma experiência de gravidade zero semelhante à dos astronautas.

A campanha de voos parabólicos, a bordo do Airbus A310 da francesa Novespace, decorre em setembro a partir de um aeroporto nacional. "Os voos parabólicos foram criados para perceber se, e como, o corpo humano se podia adaptar a condições de gravidade zero", explica a Agência Espacial. Atualmente são um meio fundamental para fazer investigação em microgravidade e testar algumas experiências antes de as enviar para a Estação Espacial Internacional. São também uma das formas usadas para treinar os futuros astronautas.