Há 49 municípios que ainda não aceitaram competências do Estado

Há 49 municípios que ainda não aceitaram a transferência de competências do Estado, mas apenas 16% das 278 câmaras de Portugal Continental assumiram todas as tarefas.

No segundo ano da descentralização, a lista de adesão conta com mais 15 autarquias, com destaque para a entrada de leão de Amarante, de Belmonte e de Carregal do Sal. Saúde e Educação continuam a ser as responsabilidades menos pretendidas, enquanto a gestão de património público já foi aceite por 189 das 229 câmaras que disseram "sim" à descentralização.

Só 51 autarquias estão dispostas a abraçar responsabilidades na área da Saúde, cerca de um quarto das autarquias desafiadas a fazê-lo pelo Governo. Ainda assim, de 2019 para 2020, houve 22 municípios que decidiram assumir a tarefa. A resposta na Educação é ligeiramente melhor: 35,6%. De um ano para o outro, a tarefa passou a ser desempenhada por mais 33 câmaras, estando a gestão das escolas desde o 1.º Ciclo até ao Secundário nas mãos de 99 autarcas. A ministra da Modernização do Estado e Administração Pública, Alexandra Leitão, já reconheceu a necessidade de dar mais tempo aos municípios para abraçar estas áreas mais complexas, tendo-se comprometido a adiar a data-limite para a aceitação de todas as competências para 2022.