Há 584 surtos de covid-19 ativos, mais de metade em escolas

JN/Agências Hoje às 23:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal continental registava no início desta semana 584 surtos ativos de covid-19, mais de metade com origem em escolas, apesar da diminuição, em 43 surtos, nestes estabelecimentos face à semana anterior.

De acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), em 3 de janeiro registavam-se 584 surtos ativos, menos 23 que na semana anterior.

Dos 584 surtos ativos, 353 são em escolas (menos 43 surtos), 51 em lares de idosos (mais dez que na semana anterior) e 10 em instituições de saúde (menos cinco).

Os dados da DGS indicam que a grande maioria (440) dos surtos ativos se situam na área geográfica da Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, 48 na ARS Norte, 43 na ARS Centro, 35 na ARS Algarve e 18 na ARS Alentejo.

O número mais elevado de surtos ativos de covid-19 foi registado em fevereiro do ano passado, quando foram contabilizados 921.

Ainda de acordo com os dados da DGS, dos 353 surtos ativos em estabelecimentos de ensino, públicos e privados - escolas, ensino superior, creches e demais equipamentos sociais - existiam 2711 casos de covid-19 acumulados, que dizem respeito a alunos, profissionais e seus coabitantes, parte dos quais já estarão recuperados.

PUB

Os 51 surtos em lares de idosos envolvem 609 casos de covid-19, refere a DGS, que aponta uma redução significativa do número de surtos neste setor.

Em fevereiro de 2021, Portugal registou o maior número de surtos ativos em lares de idosos, com um total de 405, envolvendo 12 mil infetados.

"A diminuição drástica neste contexto demonstra a importância que a vacinação tem tido no controlo da pandemia e na proteção da população mais vulnerável", sublinha a DGS.

Já em instituições de saúde estavam contabilizados no início da semana 10 surtos ativos, com 103 casos confirmados de covid-19.

Um surto ativo é constituído por dois ou mais casos confirmados com ligação epidemiológica entre si, no tempo e no espaço. Só depois de terem decorrido 28 dias após a data do diagnóstico do último caso confirmado (dois períodos de incubação sem novos casos) é que o surto é dado como encerrado pelas autoridades de saúde.