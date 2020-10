Há 600 cancros da mama por diagnosticar na região Norte

Marta Neves Hoje às 07:51 Facebook

Rastreios continuam sem data. No ano passado, no mesmo período, diagnosticaram-se mais de 600 situações.

A suspensão dos rastreios do cancro da mama do Norte estará a deixar centenas de casos por detetar. O serviço está inativo há seis meses. Neste mesmo período do ano passado, entre março e setembro, dos 91 100 exames de rastreio realizados, 762 mulheres foram encaminhadas para o hospital para exames complementares. Destas, cerca de 80% (mais de 600) tinham mesmo cancro.

Para recuperar o tempo perdido e conseguir-se manter os níveis alcançados pelo Núcleo Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro - que fez diminuir até 25% a taxa de mortalidade do cancro da mama - Vítor Veloso, presidente da instituição - estima que sejam precisos "dois a três anos". Até porque, com esta paralisação forçada, deixaram de ser feitos cerca de mil exames por dia, ficando 110 mil mulheres sem serem rastreadas.