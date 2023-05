Há 870 quilómetros de Caminhos de Fátima, mas peregrinos ignoram-nos

Maria Anabela Silva Hoje às 20:41 Facebook

Rotas alternativas procuram tornar a caminhada mais segura e espiritual. A mais recente, inaugurada na quinta-feira, liga Vila Nova de Gaia Gaia à Cova da Iria, num total de 200 quilómetros.

Criados pelos municípios e pelo Centro Nacional de Cultura (CNC), os Caminhos de Fátima, que oferecem percursos seguros por vias secundárias e rurais, totalizam já 870 quilómetros. No entanto, a maioria dos peregrinos continua a preferir circular junto a estradas nacionais, com maior movimento de trânsito, arriscando a sua integridade física. Alegam distâncias mais longas, falta de sinalização e ausência de apoio ao nível da restauração e de áreas de descanso. Argumentos que, Margarida Franca, investigadora na área do turismo religioso e com experiência na organização de peregrinações, considera "um mito".