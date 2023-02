Há alunos que esperam há dois anos por subsídio

Alexandra Barata * Hoje às 12:05 Facebook

Uma parte dos adultos que melhoraram os seus níveis de qualificação nos centros Qualifica ainda não receberam o subsídio a que têm direito no final da formação e alguns estão à espera desde 2021. A Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional (ANQEP) promete pagar "a breve prazo" e justifica os atrasos com a necessidade de verificar e carregar vários documentos, para "minimizar a possibilidade de erro e o pagamento indevido do apoio".

A transição dos dossiês para a nova plataforma informática e o elevado número de processos foram as explicações dadas a André Carneiro, de 40 anos, para os sucessivos atrasos no pagamento do subsídio por parte de um centro do Porto, onde concluiu o 12.º ano, em maio de 2022.

"Disseram-me que tinham inserido os meus dados no sistema e a informação obtida era que eu não existia", conta ao JN. Inconformado, manteve-se em contacto com o Centro Qualifica para reclamar o valor a que tinha direito. Nas últimas respostas, o centro remeteu as explicações para a ANQEP. "Avisaram-me que podia demorar um ou dois meses, o que é compreensível. Só que passou este tempo todo", lamentou, após uma espera superior a oito meses.