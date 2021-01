Há autarcas a sugerir horários diferenciados de voto por faixa etária

Alexandra Barata Hoje às 08:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Para evitar filas, há quem recomende que os mais velhos votem de manhã e jovens no fim da tarde. A Comissão Nacional de Eleições admite recurso a pessoas de fora da freguesia para colmatar ausências.

Há Câmaras, como é o caso de Cascais e de Leiria, que estão a recomendar aos munícipes que votem em horários diferentes consoante as suas idades para evitar a formação de grandes filas de espera e a concentração de pessoas nos locais de voto, devido à pandemia de covid-19. Às pessoas mais velhas é sugerido que exerçam o seu dever cívico durante a manhã e aos mais jovens ao fim da tarde.

A Autarquia de Cascais aconselha os eleitores com mais de 60 anos a votarem entre as 9 e as 13 horas, às pessoas entre os 40 e os 59 anos a irem às urnas das 13 às 17 horas, e aos munícipes entre os 18 e os 39 anos a escolherem o seu candidato presidencial das 17 às 19 horas. Desaconselha, assim, que o façam entre as 8 e as 9 horas, porque os votos antecipados serão depositados nas urnas nesse período.