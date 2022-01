Há cada vez mais adolescentes a tirar carta de motociclo

Rita Neves Costa Hoje às 06:55 Facebook

Especialistas realçam papel dos pais para aferir grau de responsabilidade e maturidade dos filhos menores.

Mais jovens de 14 e 15 anos obtiveram habilitação legal para conduzir ciclomotores da categoria AM no primeiro ano da pandemia. Em 2020 (517), houve um aumento de 35% de menores naquela faixa etária com carta de condução pela primeira vez face a 2019 (383). Desde o início de 2021 e até ao final de outubro, 189 jovens podiam conduzir na estrada num veículo de duas rodas, segundo dados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

António Macedo, diretor da CR&M - Formação Ativa de Condução, reconhece que, nos dois anos da pandemia, 2020 e 2021, "houve um acréscimo" na procura de cursos para a condução de ciclomotores até aos 16 anos. "Tivemos a oportunidade de fazer mais cursos, porque os jovens tiveram muito menos aulas", explica.