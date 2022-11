Há cada vez mais hospitais a apoiar as pessoas no luto

Em Portugal há cinco consultas de luto prolongado, uma por cada ARS. Projetos-piloto estão orientados para casos mais graves, mas há hospitais com propostas diferentes.

A preocupação com a dor de quem perde entes queridos é cada vez maior, por isso há um número crescente de hospitais com consultas de luto. Os centros de referência para a intervenção no luto prolongado são o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHSJ), o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e o Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Mas há outros hospitais que também atuam nesta área, como o Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães (HSOG), ou o Garcia de Orta, em Almada. E o Hospital de Braga pretende implementar uma consulta de luto no próximo ano.

O olhar da medicina sobre o luto mudou muito nos últimos 70 anos. Em 1952, quando foi publicado o primeiro DSM (Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais), não havia qualquer referência ao luto. Em 1980, passou a figurar nas condições não atribuíveis a transtornos mentais que merecem atenção clínica. Mais recentemente, o luto aparece como um transtorno, com critérios para diagnóstico.