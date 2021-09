"Há cada vez mais lapsos": farmacêutico indignado com vídeo do SNS

Emília Monteiro Hoje às 18:59 Facebook

Twitter

Partilhar

"Não sei se é propositado, mais sei que há cada vez mais lapsos contra os farmacêuticos", disse ao JN Franklim Marques, presidente da Ordem dos Farmacêuticos - Secção Regional do Norte e candidato a Bastonário da Ordem, reagindo ao vídeo dos 42 anos do SNS.

No vídeo oficial comemorativo dos 42 anos do Serviço Nacional de Saúde, várias classes profissionais foram convidadas a dar os parabéns ao SNS. Médicos, enfermeiros, assistentes operacionais e utentes surgem no pequeno filme de homenagem ao serviço de saúde, mas nenhum farmacêutico hospitalar.

"É uma indignidade por parte dos decisores políticos que querem afastar os farmacêuticos de tudo o que tenha a ver com o SNS", frisa Franklim Marques. Atualmente, há cerca de 1500 farmacêuticos hospitalares que, juntamente com outros profissionais de saúde, "estiveram na linha da frente do combate à covid-19". "Falta fazer o devido agradecimento a estes profissionais", defende.

Ana Paula Martins, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, não se recandidata. As eleições ainda não têm data marcada mas Franklim Marques já assumiu a candidatura ao cargo.