Há cada vez mais pais a pagar acompanhamento dos filhos

Mónica Pombares, proprietária do centro Periscópio, nota uma preocupação crescente para garantir um apoio especializado aos filhos.

No arranque de mais um ano letivo, os alunos do centro de estudos Periscópio já começaram a revisitar as matérias aprendidas no ano anterior, com o intuito de se preparem para os meses vindouros. O centro de Baguim do Monte, em Gondomar, abriu portas em 2005 e, desde então, a procura tem sido crescente.

Tanto que as vagas disponíveis já estão quase todas preenchidas. Restam apenas algumas para explicações individuais ou em grupo destinadas a alunos do 2.º Ciclo. Aliás, o aumento de procura, a maior verificada ao longo dos anos, obrigará a mudar de instalações. "Tem havido uma procura crescente por parte dos pais. Nota-se cada vez mais uma preocupação para que os filhos sejam acompanhados", explicou, ao JN, Mónica Pombares, proprietária do Periscópio, detalhando que a sala de estudo é procurada, sobretudo, por alunos do 3.º Ciclo e do Ensino Secundário.