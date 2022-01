Há cada vez mais pessoas a morar em parques de campismo

Alfredo Teixeira e Ana Trocado Marques Hoje às 07:10 Facebook

Preço elevado das casas, pandemia ou combate à solidão dos idosos são algumas das principais razões de quem toma esta opção.

O elevado preço das casas no mercado de arrendamento, a pandemia ou apenas o gosto pelo contacto com a natureza, num ambiente calmo e longe da cidade, são os motivos para que cada vez mais pessoas optem por viver em parques de campismo. A legislação não permite residencialismo nos parques, considerados estabelecimentos turísticos, mas, com a falta de campistas devido à covid-19, esta solução existe um pouco por todo o país.

"Os clubes de campismo estão atentos a essa situação, razão por que, a partir deste mês, em caso de dúvida, é exigida certidão de residência da Autoridade Tributária a quem pretende acampar", afirmou, ao JN, João Queiroz, presidente da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.