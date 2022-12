Há cada vez mais portugueses com chuva dentro de casa

Nos últimos oito anos, mais 300 mil pessoas passaram a viver com infiltrações em casa. Um quinto da população vive sem aquecimento.

Mais de 2,6 milhões de portugueses residem em casas com infiltrações e mais de um quinto da população mora em habitações que não conseguem aquecer adequadamente. Nos últimos oito anos, mais 300 mil pessoas passaram a viver em casas com infiltrações nos telhados, nas paredes e nos pisos, fundações húmidas ou com os caixilhos das janelas ou o chão apodrecidos. Portugal compara mal com a Europa e ainda está longe da média europeia nas condições de habitabilidade dos imóveis.