Há cem anos que não morria tanta gente em Portugal

O ano que agora deixamos para trás ficará para sempre na História. Pela pandemia e pelo que ela escreveu nas nossas vidas.

Na demografia deixará vários recordes. Com o maior número de mortes dos últimos cem anos. Impactando no saldo natural. Se o inverno demográfico era uma evidência, a covid-19 veio agravá-lo.

De acordo com os dados de ontem do eVM (sistema de vigilância da mortalidade em tempo real que analisa os certificados de óbito) contam-se mais de 123 mil mortes (123667) no ano que agora findou. É o valor mais alto desde 1920.