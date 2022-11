Há centenas de freguesias que nem a pagar rendas conseguem ter multibanco

Interior e aldeias mais envelhecidas sem equipamentos. Autarcas dão mensalidade a quem instalar ATM e há carrinhas a levar residentes à máquina mais próxima.

Há centenas de vilas e de aldeias sem máquinas multibanco e nem com os autarcas a oferecerem-se para pagar rendas mensais de várias centenas de euros conseguem o serviço para as populações, geralmente mais isoladas no Interior ou idosas. A denúncia é da Associação Nacional de Freguesias (Anafre), que exige que sejam garantidos serviços bancários em todo o território.

"Há freguesias a pagar mensalidades de 200 e de 250 euros para terem lá multibanco", denunciou Jorge Veloso, presidente da Anafre. Por exemplo, em S. Vicente da Beira, serão pagos 430 euros para garantir o ATM. Aliás, a associação aprovou uma moção, no último congresso, que reivindica a instalação de terminais em todas as freguesias por parte da Caixa Geral de Depósitos (CGD), cumprindo com "a sua função como banco público".