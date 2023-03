Alexandra Barata, João Pedro Campos, Glória Lopes, Maria Anabela Silva, Miguel Amorim e Sofia Cristino Hoje às 12:18 Facebook

O Governo vai adotar um regime de "arrendamento compulsivo" das casas devolutas, no quadro do Programa Mais Habitação, obrigando os proprietários a pô-las no mercado. Mas há centenas de imóveis do próprio Estado que estão ao abandono e aos quais tarda em dar uso, mesmo que muitas autarquias já tenham apresentado propostas para o efeito. O JN deixa-lhe aqui alguns exemplos emblemáticos.

Lisboa

Escola Afonso Domingues abandonada há 13 anos