Há cinco novos ministros

O próximo Governo socialista terá cinco novos ministros. Marcelo Rebelo de Sousa deu luz verde aos nomes apresentados por António Costa.

António Costa vai ter cinco novos ministros. Na Justiça, uma das maiores dúvidas do Executivo, mantém-se Francisca Van Dunem.

Os novos ministros são a da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão; a do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho; a da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa; a da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque; e ainda o do Mar, Ricardo Serrão Santos.

Este é o maior Governo constitucional desde 1976, cujo título cabia até agora ao de Pedro Santana Lopes, que tinha 19 membros, incluindo o primeiro-ministro.

Em comparação com o primeiro Executivo em 2015, que tinha 17 ministros, António Costa acrescenta agora mais duas pastas: uma nova, a da Coesão Territorial, e outra, a da Modernização do Estado e Administração Pública, que resulta do desdobramento do ministério de Mariana Vieira da Silva que detinha o "Simplex +".

Costa passa também a ter mais ministros de Estado, que o podem substituir na sua ausência - algo que poderá vir a ser frequente durante a presidência portuguesa da União Europeia, no primeiro semestre de 2021. São quatro no total: Pedro Siza Vieira, Augusto Santos Silva, Mariana Vieira da Silva e Mário Centeno.

Sendo que no caso de Siza Vieira, homem de confiança do primeiro-ministro e amigo pessoal, ascende a segundo na hierarquia do Governo, tomando o lugar de Santos Silva.

Há mais mulheres nos ministérios e a lei da paridade é agora cumprida, em comparação com há quatro anos. Se então eram 4, correspondente a 23% do Executivo, agora serão oito, o que significa um peso de 42%

Segundo o comunicado de Belém, a posse irá decorrer já na próxima semana.

A Presidência da República divulgou a lista dos governantes, após a reunião entre o primeiro-ministro indigitado e o chefe de Estado, esta terça-feira.

Primeiro-Ministro - António Costa;

Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital - Pedro Siza Vieira;

Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros - Augusto Santos Silva;

Ministra de Estado e da Presidência - Mariana Vieira da Silva;

Ministro de Estado e das Finanças - Mário Centeno;

Ministro da Defesa Nacional - João Gomes Cravinho;

Ministro da Administração Interna - Eduardo Cabrita;

Ministra da Justiça - Francisca Van Dunen;

Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública - Alexandra Leitão;

Ministro do Planeamento - Nelson de Souza;

Ministra da Cultura - Graça Fonseca;

Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Manuel Heitor;

Ministro da Educação - Tiago Brandão Rodrigues;

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Ana Mendes Godinho;

Ministro da Saúde - Marta Temido;

Ministro do Ambiente e da Ação Climática - João Pedro Matos Fernandes;

Ministro das Infraestruturas e da Habitação - Pedro Nuno Santos;

Ministra da Coesão Territorial - Ana Abrunhosa;

Ministra da Agricultura - Maria do Céu Albuquerque;

Ministro do Mar - Ricardo Serrão Santos;

Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares - Duarte Cordeiro;

Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro - Tiago Antunes;

Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros - André Moz Caldas.