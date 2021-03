Há concelhos com menos de 1% da população vacinada

Delfim Machado com A.C, E.P., J.A.O., S.F., S.F. e S.C. Hoje às 07:34 Facebook

Processo a duas velocidades no território nacional. Ricardo Rio defende divulgação por município.

A percentagem de população que já tomou as duas doses da vacina contra a covid-19 varia muito entre concelhos, pelo que o mapa da imunização do território nacional é desigual. Enquanto há territórios que já têm quase 5% dos residentes vacinados, há outros que não chegam a 1% e têm apenas algumas dezenas de habitantes imunizados. Os surtos ocorridos em lares justificam parte dos atrasos.

A Direção-Geral da Saúde não disponibiliza os dados do número de pessoas vacinadas em cada concelho e o boletim semanal com o relatório da vacinação apenas agrega os dados por região. Como tal, o JN questionou as câmaras municipais e os agrupamentos de centros de saúde (ACES) de alguns dos concelhos mais populosos do país e da Área Metropolitana do Porto, tendo chegado à conclusão de que há disparidades na percentagem de população vacinada até ao passado dia 14 de março.