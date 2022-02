Há contactos de risco que ainda estão a ser enviados para isolamento

Marisa Silva Hoje às 15:44 Facebook

O fim do isolamento profilático para contactos de risco foi anunciado a 17 de fevereiro pelo Governo, após uma reunião do Conselho de Ministros. No entanto, há quem ainda esteja a ser enviado para isolamento apesar de não estar infetado. O JN contactou a DGS e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, mas ainda aguarda resposta.

A resolução do Conselho de Ministros que alterou algumas das medidas de combate à pandemia entrou em vigor a 17 de fevereiro. Uma das alterações determinava o fim do confinamento de sete dias para os contactos de risco desde que não estivessem infetados com covi-19. Mas a nova regra não estará ainda a ser aplicada e há pessoas a ficar em isolamento após contactar a linha SNS24.

A família de Andreia Silva é exemplo disso. O marido testou positivo para a covid-19 na segunda-feira. Andreia e os dois filhos, de 11 e 15 anos, estão negativos. No entanto, quando ligou para a linha SNS24, o marido de Andreia Silva recebeu a indicação de que os filhos teriam de cumprir os sete dias de isolamento por coabitarem na mesma casa e serem considerados contactos de risco.