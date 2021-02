Há creches e colégios a dar descontos nas mensalidades

João Queiroz Hoje às 07:07 Facebook

Encerrados desde 22 janeiro, há creches e colégios que já estão a aplicar descontos na mensalidade e que podem variar entre os 10 e os 50%.

Outros só equacionam ressarcir os pais no próximo mês. Há também os que aguardam indicações do Governo para decidirem e há ainda aquelas, sobretudo as privadas, que esperam os apoios do lay-off. Há, no entanto, casos que não farão qualquer ajuste na propina.

À semelhança do primeiro confinamento, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade aconselha as instituições particulares de solidariedade social (IPSS) a proceder "a uma redução das contribuições familiares." Ao JN, o presidente, Lino Maia, sublinha, no entanto, que essa decisão fica "ao critério de cada uma."