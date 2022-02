Há cursos para professores em que só um aluno termina

Há áreas como Português ou Inglês com apenas um ou dois professores com mestrado por ano. Disparidade regional é enorme: na Guarda, só um docente concluiu estudos, em Beja foram três.

A falta de docentes não é um problema exclusivo de Portugal, mas o país tem das percentagens mais baixas de diplomados da OCDE (6% em 2019 quando a média foi de 14%). No ano letivo de 2019/2020, concluíram mestrados em ensino 1525 estudantes, muito aquém do necessário, segundo o prognóstico recente do Governo. Com centenas de professores a reformarem-se todos os anos, há áreas, como Português ou Inglês, só com um ou dois diplomados preparados para dar aulas.

O relatório do Conselho Nacional da Educação (CNE) revela que, em 2019/2020, houve, por exemplo, nove diplomados para o ensino de Economia e Contabilidade, 10 em Física e Química e 22 em Informática. A análise regional é reveladora das disparidades. Lisboa e Porto lideram a formação com 443 e 356 diplomados em 2020. Na Guarda, um docente concluiu mestrado. Em Beja, foram três, cinco em Viana do Castelo e quatro em Portalegre (ler infografia). E, apesar de um ligeiro aumento no número de inscritos em cursos de educação básica em 2020, esta opção foi a que mais estudantes perdeu na última década: menos 5979 candidatos a professores, ou seja, uma perda de 52,4%.