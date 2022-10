Há dispositivos médicos em risco de serem descontinuados

As empresas de dispositivos médicos estão a suportar o aumento dos custos de produção de milhares de produtos essenciais para o diagnóstico e tratamento dos doentes, cujos contratos de aquisição foram celebrados com os hospitais antes da conjuntura económica se deteriorar. A situação põe em risco a continuidade de alguns produtos no mercado e o acesso dos utentes às tecnologias de saúde.

"As empresas vêm dizendo que há produtos que não podem continuar a ser vendidos abaixo do custo", referiu, ao JN, o diretor-executivo da Associação Portuguesa de Dispositivos Médicos (Apormed). João Gonçalves diz que a situação é grave e, não sendo exclusiva de Portugal, pode levar a ruturas nacionais e internacionais. "Estamos a falar de milhares de dispositivos, desde a agulha até às próteses, que todos os dias são fornecidos aos hospitais. Pode haver produtos ou famílias de produtos que deixam de ter condições para serem comercializados".

Medidas são urgentes