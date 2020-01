Há dois anos seguidos que se morre menos nas estradas portuguesas

Alexandra Figueira e Rogério Matos Hoje às 09:21 Facebook

Dados provisórios mostram redução das vítimas mortais. Dentro de meses saber-se-á se o número oficial continua a subir.

Pelo segundo ano consecutivo, está a baixar o número de pessoas que morrem no local do acidente ou a caminho do hospital. Os dados provisórios de 2019 indicam que a sinistralidade tirou a vida a 475 pessoas, menos do que as 508 do ano anterior. Todavia, estão por apurar ainda os números oficiais - as mortes que ocorrem no mês seguinte ao acidente e que estão a subir desde 2016.

Para já, e olhando aos dados provisórios, vê-se que a redução do número de mortos no continente é marcada por uma descida excecional: em Setúbal, até 21 de dezembro, a sinistralidade mortal vitimou 25 pessoas - perto de um terço das 65 assinaladas em 2018.